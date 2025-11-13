La Ligue des Masses apporte son soutien à Aminata Touré et salue la décision de Diomaye

La Ligue des Masses (L.M), membre de la Coalition « Diomaye Président », a officiellement exprimé son soutien au Président Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’à Madame Aminata Touré, récemment désignée pour coordonner et animer la coalition présidentielle.

Dans une déclaration datée du 12 novembre 2025, le Secrétaire général de la Ligue des Masses, Cheikh Sidiya Diop, dit avoir « pris acte de la note du 11 novembre 2025 » émanant du Président de la Coalition. Il félicite Bassirou Diomaye Faye pour ce qu’il qualifie de « décision salutaire », visant à « restructurer, animer et unifier une coalition jusque-là marquée par l’immobilisme et la léthargie ».

Selon M. Diop, cette initiative témoigne d’une volonté ferme de redynamiser l’alliance présidentielle et de renforcer sa cohésion interne. La Ligue des Masses se dit « totalement en phase » avec cette orientation et salue « le courage et la clairvoyance » du chef de l’État.

La formation politique a également approuvé la nomination d’Aminata Touré, qu’elle décrit comme « une figure politique incontournable, expérimentée et engagée dans la vie politique du Sénégal ».

« La Ligue des Masses félicite Madame Aminata Touré et lui manifeste tout son soutien indéfectible pour la réussite de sa mission d’animation, de structuration et d’unification dans l’intérêt supérieur de la Coalition présidentielle », conclut le communiqué signé par Cheikh Sidiya Diop.