Serigne Mor Mbaye, présenté comme le marabout de Madiambal Diagne, crie à l’injustice. Placé sous mandat de dépôt en même temps que deux enfants et l’épouse de son disciple, en septembre dernier, le guide religieux a saisi la Chambre d’accusation d’une requête contestant son inculpation.

Par le biais de son avocat, précise Les Échos, qui donne l’information, Mbaye demande l’annulation de la procédure le concernant. Accusé d’avoir joué un rôle dans la fuite de Madiambal Diagne en France, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, notamment.