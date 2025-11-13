Menaces de mort : Seydi Gassama porte plainte

Seydi Gassama a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) d’une plainte pour menaces de mort et injures publiques. L’identité de la personne visée n’a pas été dévoilée. Libération, qui donne l’information, se limite à rapporter qu’elle a réagi à un post Facebook où le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal pointait une amnésie de l’ancien Président Macky Sall. Le mis en cause, d’après le journal, aurait déclaré que Gassama méritait la mort, ajoutant qu’il s’occuperait personnellement de lui. L’enquête est en cours, complète la source.