Coalition «Diomaye Président» : Le président se serait expliqué

Dans son édition de ce jeudi, L’Observateur informe que le chef de l’État a évoqué en Conseil des ministres sa décision de nommer Aminata Touré à la tête de la coalition «Diomaye Président», en remplacement de Aïda Mbodji. «Avec le calme et la retenue qu’on lui connaît, le président de la République a pleinement assumé sa décision», rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.

Diomaye Faye, poursuit le journal, est d’abord longuement revenu sur l’historique de la coalition qui l’a porté au pouvoir puis retracé son évolution depuis qu’il a adressé à sa désormais ex-coordinatrice, Aïda Mbodji, le 10 septembre dernier, un courrier pour attirer son attention sur la nécessité de restructurer l’entité dans le but de la rendre plus opérationnelle.

«Sans langue de bois, mais dans un langage d’une grande courtoisie, Bassirou Diomaye Faye a tenu à préciser que lui, en tant que président de la coalition, ne l’a jamais dissoute et que personne ne l’avait jamais entendu évoquer ni formaliser une telle décision», souligne la même source.

L’Observateur informe que la séance d’explication présidentielle s’est déroulée en l’absence du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a pris deux semaines de congés pour se reposer, d’après la version officielle. Mais, signale le journal, Diomaye Faye «n’a à aucun moment évoqué une dissension avec son Premier ministre».

Non plus, conclut le quotidien d’information, il «ne s’est guère attardé sur les termes, d’une rare fermeté, du communiqué de Pastef» contestant sa décision d’écarter de la tête de la coalition «Diomaye Président» Aïda Mbodji au profit de Aminata Touré.

Source : Seneweb