La Ligue des Masses félicite et renouvelle son soutien à Aminata Touré

La Ligue des Masses (LM), membre de la Coalition Diomaye Président, a publié ce 21 novembre 2025 une motion officielle de félicitations et de soutien adressée à l’ancienne Première ministre Aminata Touré. Dans ce document, la formation politique salue « le caractère inclusif, unitaire et démocratique » dont fait preuve Mme Touré dans sa mission de reconstruction et de refondation de la coalition.

Selon la LM, les initiatives menées par Aminata Touré depuis sa nomination à la tête du processus de restructuration se distinguent par une dynamique de rassemblement et d’élargissement. La Ligue souligne son « génie politique » et son engagement à ancrer durablement la Coalition Diomaye Président à travers « des adhésions massives et plurielles ».

Le mouvement politique condamne également les « attaques » et « menaces » visant Mme Touré et d’autres membres de la coalition, qu’il attribue aux « forces de la peur et de l’oppression ». Ces comportements, juge-t-il, seraient motivés par « la panique et l’impopularité » de leurs auteurs.

La Ligue des Masses réaffirme par ailleurs sa solidarité envers le président Bassirou Diomaye Faye, la superviseure générale de la coalition Aminata Touré, ainsi que le ministre Abdourahmane Diouf, qualifiés de « figures essentielles » du projet politique porté par la majorité.