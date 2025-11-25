Les jeunes de Mimi condamnent les propos de Waly Diouf Bodian contre leur leader

La Coordination nationale de la jeunesse du mouvement Mimi2024 a exprimé, ce lundi, son « indignation profonde » après les propos tenus récemment par Waly Diouf Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar. Celui-ci aurait, selon la structure, tenu des déclarations « violentes et inacceptables » à l’égard d’Aminata Touré, allant jusqu’à évoquer sa « mort ».

Dans un communiqué rendu public, les jeunes du mouvement jugent ces propos « irresponsables » et indignes d’une personnalité occupant de hautes fonctions publiques. Ils estiment que les déclarations du Directeur général « frôlent dangereusement l’appel à la violence » et ne correspondent en rien aux valeurs républicaines ni au respect dû aux institutions et aux personnes.

La Coordination nationale rappelle qu’un responsable de ce niveau est censé « incarner l’exemplarité et le sens de l’État », et considère que ces dérives verbales « déshonorent plutôt leur auteur ».

Le communiqué revient également sur le rôle d’Aminata Touré au sein de la coalition au pouvoir. Selon Mimi2024, l’ancienne Première ministre demeure superviseur général de la coalition Diomaye Président, poste qu’elle occupe depuis sa création avant la présidentielle de mars 2024. Elle serait actuellement engagée dans la mission de restructuration de la coalition confiée par le président Bassirou Diomaye Faye.

Face à ce qu’ils qualifient d’« attaque lâche », les jeunes de Mimi2024 affirment qu’ils « feront face à tous ceux qui pensent se faire un nom » en s’en prenant à leur leader.