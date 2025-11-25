Plongé dans le coma depuis 20 ans…il meurt d’un cancer à 41 ans

Il y a 20 ans, Benjamin Danielou était étudiant dans une école de commerce près de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. En mai 2005, ce jeune homme de 21 ans avait trouvé un stage en Thaïlande dans des conditions précaires.

Le maître de stage est douteux, l’étudiant est corvéable à merci, et la ville est dangereuse. Benjamin est d’abord agressé à l’arme blanche le 23 juin 2005.

Le 3 juillet 2005, son scooter percute un poteau et Benjamin tombe dans un coma profond. Il ne se réveillera jamais.

L’étudiant sera rapatrié en France. Depuis, il était hospitalisé dans le Morbihan, où ses parents n’ont cessé de veiller sur lui.

Benjamin Danielou est mort ce dimanche à l’âge de 41 ans, alors qu’il se trouvait dans un coma végétatif depuis 2005.

Sa mort a été causée par un cancer de la vessie métastasé, rapidement propagé aux reins puis au foie.

« C’est un mort-vivant. Il ne bouge pas. Il ne réagit pas à la parole, il ne réagit pas à la vision, il ne comprend pas, il ne s’exprime pas », confiait son père, Maxime Danielou, en février dernier.

Depuis des années, les parents dénonçaient la rigidité du cadre légal entourant la fin de vie en France.

Pour “libérer” leur fils, aucune solution ne leur était proposée autre qu’un arrêt de l’alimentation, de l’hydratation et une sédation profonde, un processus long et extrêmement éprouvant alors qu’ils plaidaient pour une injection létale.

Source : F D