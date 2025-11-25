Un appareil de fitness de 7,5 kg s’écrase sur la tête d’une femme à vélo

Les faits se sont déroulés samedi soir dans le 5e arrondissement de Paris. Vers 23H00, une femme de 41 ans circulait à vélo rue Monge lorsqu’un appareil de fitness de 7,5 kg lui est tombé sur la tête.

Quatre personnes ont été témoins de la scène. L’un d’eux a vu l’appareil tomber d’une fenêtre d’un étage élevé d’un immeuble avant de s’écraser sur la quadragénaire. La victime a été transportée avec un pronostic vital engagé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Ses jours ne sont plus en danger mais elle souffre d’un traumatisme crânien sévère.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. La machine serait une plate-forme vibrante utilisée pour muscler le corps.

Source : F D