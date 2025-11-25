«Diomaye Président» construit sa force politique…Pastef garde la force populaire

Le paysage politique sénégalais, bien que redessiné par l’avènement du duo Sonko-Diomaye, traverse une zone de turbulences inattendue. Au cœur de la mouvance présidentielle, une ligne de fracture devient de plus en plus visible entre le noyau dur du parti Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et la structure plus large de la coalition « Diomaye Président ». Ce qui devait être une synergie victorieuse se transforme par moments en une cacophonie politique, révélant des divergences stratégiques profondes sur la gestion du pouvoir et les alliances nouées.

Le point de fixation de cette discorde porte un nom : Aminata Touré. L’ancienne Première ministre, figure de proue de la coalition « Diomaye Président », cristallise les critiques les plus acerbes venant des rangs de Pastef. Pour les « Patriotes », le choix de Mimi Touré à une position de leadership au sein de la coalition est perçu comme une anomalie, voire une trahison des idéaux de rupture. Le passé de l’ex-collaboratrice de Macky Sall passe mal auprès d’une base militante qui a construit son identité politique dans l’opposition radicale au système précédent.

Loin de s’apaiser, les leaders de Pastef continuent de « cogner » politiquement sur Mimi Touré. Les sorties médiatiques et les piques sur les réseaux sociaux se multiplient, dépeignant sa présence comme un corps étranger greffé sur le projet. Cette offensive interne n’est pas anodine ; elle traduit le refus catégorique du parti d’Ousmane Sonko de laisser la direction morale et stratégique de la coalition glisser entre les mains de figures issues de l’ancien régime, craignant une dilution de leur ADN politique.

Pourtant, imperturbable face à ces attaques, Aminata Touré poursuit sa feuille de route. Avec une expérience indéniable de l’appareil d’État et des rouages électoraux, elle s’active à la « massification » des partis politiques autour du Président Bassirou Diomaye Faye. Sa stratégie repose sur l’arithmétique politique classique : additionner des forces, rallier des mouvements et élargir l’assiette électorale de la coalition pour lui donner une stabilité institutionnelle. Elle tisse sa toile, attirant vers le pouvoir de nouveaux alliés, indifférente aux grincements de dents de ses partenaires de gauche.

Cette guéguerre est cependant loin de connaître son épilogue. Elle est symptomatique d’une crise de croissance inévitable entre un mouvement révolutionnaire (Pastef) et une coalition de gouvernement (Diomaye Président). Tant que la question de la prééminence entre le parti originel et la coalition élargie ne sera pas tranchée, les frictions perdureront. Chaque camp campe sur ses positions : la pureté idéologique pour les uns, le pragmatisme rassembleur pour les autres.

Au-delà des querelles de personnes, c’est l’équilibre des forces qui interpelle. Si la coalition « Diomaye Président » parvient, grâce aux manœuvres de massification et aux ralliements successifs, à se constituer une véritable force politique « d’appareil », elle se heurte à une réalité incontournable. Les ralliements offrent des cadres, des technocrates et des réseaux, mais ils ne garantissent pas l’adhésion du peuple. La « machine » politique se construit autour de Diomaye, mais l’âme du mouvement réside ailleurs.

C’est ici que réside le véritable nœud gordien de cette séquence politique : la force populaire reste la chasse gardée d’Ousmane Sonko. Contrairement aux alliances de circonstance qui se font et se défont dans les salons feutrés, la popularité de Sonko est organique, viscérale et quasi-religieuse pour une grande partie de la jeunesse sénégalaise. Cette légitimité ne se décrète pas par des accords de coalition ; elle s’est forgée dans la résistance, la rue et le sacrifice. Aucun ralliement de parti traditionnel ne peut compenser la ferveur que Sonko est capable de déclencher d’un simple claquement de doigts.

Cette force populaire est un capital unique et non transférable. Les foules qui scandent le nom de Sonko ne le font pas pour une coalition hétéroclite, mais pour le porteur du « Projet ». C’est une masse critique émotionnelle qui échappe aux logiques de la vieille politique incarnée par des figures comme Mimi Touré. Si la coalition Diomaye peut revendiquer une majorité parlementaire ou institutionnelle par le jeu des alliances, elle reste vulnérable sans la caution de la rue, qui ne répond qu’à l’appel du leader de Pastef.

L’équation politique actuelle repose sur cette dualité périlleuse. D’un côté, une coalition qui s’élargit et se structure politiquement pour gouverner ; de l’autre, une base populaire incandescente qui ne jure que par Ousmane Sonko et rejette les compromissions. Si la « force politique » de Diomaye tente de s’autonomiser ou de marginaliser la « force populaire » de Sonko au profit d’alliances jugées contre-nature, le risque d’une rupture entre le sommet de l’État et la base électorale deviendrait alors la plus grande menace pour le quinquennat.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn