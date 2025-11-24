Keur Massar : la BR démantèle un réseau de trafic de drogue

La Brigade de Recherches de Keur Massar a réalisé, les 21 et 22 novembre 2025, deux opérations majeures dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, aboutissant au démantèlement d’un réseau actif et à la saisie de plus de trois kilogrammes de chanvre indien.

Le vendredi 21 novembre, exploitant un renseignement jugé fiable, les enquêteurs ont infiltré un vaste réseau de trafic de drogues opérant à Niague. Après plusieurs heures de surveillance discrète, ils ont interpellé le présumé cerveau de la bande dans un poulailler qui servait de cache. L’individu a été arrêté pour détention, offre et cession de chanvre indien, ainsi que pour détention illégale d’arme à feu.

La perquisition menée sur les lieux a permis la saisie de 2,5 kg de chanvre indien, d’une arme à feu, de deux munitions de calibre 6 mm et d’un étui de munition 12/7.

Le lendemain, lors d’une patrouille de sécurisation dans leur secteur de compétence, les éléments de la même unité ont repéré un individu adoptant un comportement suspect, dissimulé dans un recoin sombre. Une intervention rapide et discrète a permis son interpellation. Les gendarmes ont alors découvert qu’il détenait 500 grammes de chanvre indien.

Ces opérations témoignent, une nouvelle fois, de l’efficacité du dispositif de lutte contre les stupéfiants déployé dans la zone de Keur Massar, où les unités de gendarmerie restent mobilisées pour endiguer les réseaux criminels et renforcer la sécurité des populations.