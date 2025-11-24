Congo-Brazaville à l’UAT : Défis, opportunités et stratégie diplomatique (Par Dr Mohamed Diallo)

L’Union africaine des télécommunications (UAT) joue un rôle clé dans la transformation numérique du continent africain, posant les bases d’une gouvernance coordonnée des infrastructures et ressources numériques. Le Congo-Brazzaville s’engage activement à peser dans ce cadre stratégique en présentant la candidature de Luc Missidimbazi à la tête de l’UAT. Un compatriote brillant de par son parcours.

Cet article analyse les défis, opportunités et la stratégie diplomatique que le pays déploierait dans ce contexte.

𝐈. Les défis rencontrés par le Congo-Brazaville dans le cadre de l’UAT

𝐀. Les défis technologiques et infrastructurels

Le Congo devrait surmonter des retards notables dans la transformation numérique. L’accès au haut débit reste insuffisant, et la connectivité interne et régionale demeure fragile. Le pays, comme plusieurs en Afrique, fait face au besoin d’harmoniser les normes et standards, notamment pour la gestion des fréquences et la cybersécurité, afin de renforcer l’efficacité des infrastructures numériques.

𝐁. Les défis diplomatiques et politiques

Sur le plan diplomatique, Brazzaville doit gérer un jeu complexe entre grandes puissances numériques extra-africaines. La montée en puissance des opérateurs américains et asiatiques suscite la nécessité d’une coordination africaine forte, pour défendre les intérêts locaux en matière de protection des données, localisation des données et gestion fiscale du numérique. Par ailleurs, des pressions internes liées à la gouvernance et aux exigences de transparence influencent aussi l’image du Congo à l’international.

𝐈𝐈. Les opportunités pour le Congo-Brazzavile à l’UAT

𝐀. Valorisation diplomatique et soft power numérique

La candidature de Luc Missidimbazi symboliserait l’ambition congolaise d’affirmer une souveraineté numérique africaine. L’objectif majeur serait de positionner l’UAT comme un catalyseur d’investissements et un forum de coordination privilégié, renforçant la visibilité internationale du pays et celle des pays francophones dans le domaine numérique.

𝐁. Accélération du développement économique et social

Point n’est besoin de souliger que le numérique est vu comme levier majeur pour diversification l’économique, à travers les Etats et il en est de même du Congo, encore dépendante des hydrocarbures. Le numérique offre des opportunités d’inclusion sociale, d’accès aux technologies pour les jeunes, et de création d’emplois dans les secteurs innovants. Le soutien à la formation, l’innovation, et la mutualisation des expertises techniques sont des axes prioritaires du programme proposé.

𝐈𝐈𝐈. La stratégie diplomatique de Congo-Brazaville face à l’UAT

𝐀. 𝐋𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐝𝐢𝐦𝐛𝐚𝐳𝐢 : 𝐮𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐱 𝐬𝐲𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞.

Luc Missidimbazi, expert en télécommunications et conseiller du Premier ministre, présente un projet structurant pour faire de l’UAT une institution d’innovation, ouverte aux gouvernements, universités, startups et secteur privé. Sa vision met l’accent sur la souveraineté numérique et sur le renforcement de la présence africaine dans les instances internationales du numérique.

𝐁. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐬.

Brazzaville mise sur une diplomatie numérique tournée vers le partenariat Sud-Sud et la coordination des États africains autour d’une gouvernance commune des ressources numériques, incluant la mise en place de mécanismes de cyberdéfense et de partage de fréquences. Cette dynamique vise à renforcer la négociation collective face aux grands blocs numériques mondiaux.

𝑭𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒖𝒙 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒖𝒙 𝒅𝒆́𝒇𝒊𝒔 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒊𝒑𝒍𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔, 𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒈𝒐-𝑩𝒓𝒂𝒛𝒛𝒂𝒗𝒊𝒍𝒍𝒆, saisirait l’opportunité offerte par l’Union africaine des Télécommunications pour affirmer sa stratégie numérique et diplomatique. La candidature de Luc Missidimbazi incarnerait cette ambition collective de souveraineté numérique africaine et d’inclusion économique, portée par la République du Congo

Une mobilisation forte et concertée de la communauté africaine pourrait faire de l’UAT un moteur de transformation durable du continent.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Docteur d’Etat,

Spécialisé en Communication de Crise