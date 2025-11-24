Ziguinchor : Démantèlement d’un vaste réseau de traite internationale de personnes

L’Antenne régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 20 novembre 2025, au démantèlement d’un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans la traite de jeunes femmes entre la Sierra Leone, la Guinée-Conakry et le Sénégal.

L’affaire a éclaté le 17 novembre lorsqu’une jeune Sierra-Léonaise s’est présentée à la DNLTMPA pour dénoncer une tentative d’exploitation sexuelle. Recrutée via Facebook par une femme qui lui promettait un emploi domestique au Sénégal, elle a été convoyée depuis la Sierra Leone jusqu’à Ziguinchor. À son arrivée, elle a été prise en charge par le compagnon de l’organisatrice, chargé de l’héberger avant sa « mise en service ».

Quelques jours plus tard, deux Nigérianes se sont rendues au domicile du compagnon, où elles ont payé 300 000 FCFA pour « acheter » la victime. Celle-ci a ensuite été conduite dans un campement à Bignona, où elle a subi des pratiques rituelles d’intimidation et des menaces visant à la contraindre à la prostitution, assorties d’une exigence de remboursement de 2 000 000 FCFA. La jeune femme a réussi à s’échapper et à alerter les autorités.

L’enquête a permis de confirmer l’existence d’un réseau structuré. Les interpellations successives ont révélé les rôles des principaux membres : l’organisatrice, chargée du recrutement et de la vente des victimes ; son compagnon, responsable de leur hébergement ; une responsable financière, qui finançait les opérations ; et une chargée du transfert, qui supervisait l’acheminement vers les lieux d’exploitation et les pratiques d’intimidation.

Lors de son interrogatoire, le compagnon a avoué qu’une quinzaine de jeunes filles avaient déjà été vendues par l’organisatrice, au prix de 300 000 FCFA chacune. Deux autres victimes se sont ensuite présentées aux enquêteurs, affirmant avoir elles aussi été recrutées et exploitées par des membres du réseau.

Confrontée à ces éléments, l’organisatrice a reconnu être la principale responsable d’un réseau actif entre la Sierra Leone, la Guinée-Conakry et le Sénégal.

À l’issue des investigations, les six membres identifiés ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor.