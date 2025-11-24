Fimela : 790 kg de chanvre indien saisis

L’enquête menée par la Section de Recherches ( SR) de Kaolack sur l’importante affaire de double saisie de chanvre indien à Fimela vient de connaître un tournant décisif. Quatre suspects dont trois convoyeurs présumés et l’un des propriétaires identifiés, ont été déférés au tribunal de grande instance de Fatick à l’issue de leur garde à vue.

Tout démarre dans la nuit du 16 au 17 novembre 2025, lorsque la brigade territoriale de gendarmerie de Fimela met la main sur 19 sacs de chanvre indien, pour un poids total estimé à 580 kg. Les auteurs de ce premier débarquement avaient déjà pris la fuite, mais cette saisie va servir de point de départ à une vaste opération de démantèlement du réseau.

Face à l’ampleur des faits, l’enquête est immédiatement confiée à la Section de Recherches (SR) de Kaolack, qui engage des investigations approfondies.

Les enquêteurs de la SR parviennent rapidement à identifier plusieurs acteurs clés du trafic : les propriétaires de la marchandise ainsi que les convoyeurs chargés de son acheminement. Les premiers éléments recueillis révèlent par ailleurs qu’un reliquat de la cargaison devait être livré dans les jours suivant la première saisie.

Cette information se confirme la nuit suivante. En effet, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2025, les gendarmes retournent sur le site présumé de débarquement. Leur intuition se révèle juste : sept nouveaux sacs, contenant 210 kg de chanvre indien, sont découverts et saisis.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs identifient M.D., M.D. et A.D. comme étant les convoyeurs impliqués dans l’acheminement du produit. Ils établissent également le rôle de S.N., identifié comme l’un des propriétaires de la cargaison.

Les quatre suspects sont interpellés selon des sources de Seneweb proches du parquet. Lors des auditions, ils reconnaissent avoir importé la drogue depuis la Gambie vers le Sénégal, à bord d’une pirogue pilotée par un certain A.S., et ce au profit de S.N..

En plus de la drogue saisie soit 790 kg au total , les enquêteurs de la SR de Kaolack mettent également la main sur 80 000 francs CFA et deux motos, utilisés dans le cadre de l’opération de trafic.

À l’issue de la procédure, les quatre individus arrêtés sont déférés au tribunal de grande instance de Fatick, où ils devront répondre des faits d’association de malfaiteurs, trafic international de drogue.

Cette opération, menée conjointement par la brigade de Fimela et la Section de Recherches de Kaolack, marque une nouvelle victoire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le Sine-Saloum.

