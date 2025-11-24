Le MSD clarifie sa position après une rencontre avortée avec la coalition « Diomaye Président »

Le Mouvement des Sénégalais Démocrates (MSD) a publié ce dimanche 23 novembre un communiqué pour apporter des précisions sur une démarche de consultation initiée par la coalition « Diomaye Président ».

Selon le document, le mouvement a été invité à une rencontre en vue d’un éventuel soutien, rencontre pour laquelle une délégation composée des coordonnateurs départementaux et de membres du comité de pilotage avait été mandatée, sous la conduite du Coordonnateur général, Ardo Gningue.

La réunion, qui devait être coordonnée par le secrétaire administratif de Madame Aminata Touré, M. Samba Gueye, et tenue ce samedi 22 novembre avec l’ancienne Première ministre, aujourd’hui Haute Autorité représentant le chef de l’État, a finalement été reportée. La coalition a ensuite proposé de restreindre l’audience au seul Coordonnateur général, accompagné de deux membres. Une proposition que ce dernier a refusée, estimant qu’elle ne respectait pas le mandat donné à l’ensemble de la délégation

À la suite de ce refus, le MSD rapporte que la coalition leur a officiellement indiqué vouloir « poursuivre son chemin sans associer le mouvement », rappelant que le MSD « n’avait jamais sollicité une quelconque intégration ».

Malgré cette décision, le mouvement dit prendre acte tout en réaffirmant son respect pour les institutions de la République et pour le président Bassirou Diomaye Faye. Il maintient néanmoins sa position ferme vis-à-vis du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il qualifie de « danger pour la République » et de frein à la stabilité politique. Le MSD considère que sa démission ou son limogeage demeure un préalable indispensable à toute forme de coopération.

Le mouvement assure n’avoir rejoint aucune coalition et se dit disposé à dialoguer avec toutes les forces engagées pour la défense de la République, de la démocratie et des intérêts du peuple sénégalais. Il réaffirme enfin sa volonté de rester aux côtés des citoyens « pour bâtir un Sénégal de paix, de justice et de vérité ».