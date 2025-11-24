Mbacké : un photographe de 46 ans accusé de « viol » sur un talibé

S. Diop, un photographe âgé de 46 ans, a été impliqué dans une affaire d’acte contre nature, désormais suivie par la justice. Sa présumée victime, un talibé de 13 ans, a dû être hospitalisé pour une consultation gynécologique.

Ce fait divers, qui défraie la chronique depuis le 20 novembre dans la commune de Mbacké, a conduit à l’arrestation du suspect par le commissariat urbain de la ville.

D’après des sources de L’Observateur, l’affaire a éclaté suite à une plainte déposée le 22 novembre par M. Diop, un homme d’environ 70 ans, accompagné de son fils, un adolescent frêle de 13 ans, élève coranique. Le père a raconté que son enfant avait été violé par un homme qui l’avait attiré dans sa chambre alors qu’il mendiait.

Le jeune Ch. Diop a confirmé cette version : le « viol » aurait eu lieu le 20 novembre au domicile de l’accusé, situé dans le quartier Mbacké-Khewar. Ce jour-là, le garçon faisait la tournée des maisons pour quêter l’aumône lorsqu’il s’est présenté chez S. Diop. Ce dernier, abusant de son innocence et de sa vulnérabilité, lui aurait fait des avances obscènes avant de l’entraîner dans sa chambre pour abuser de lui.

Lors de l’enquête, les policiers ont perquisitionné la chambre de S. Diop et y ont découvert un lubrifiant intime, ainsi qu’un morceau de tissu utilisé pour nettoyer les parties intimes, jeté dans une poubelle.

Bien que S. Diop, né en 1979 à Mbacké, ait nié les faits et affirmé n’avoir offert au talibé que 100 FCFA et des vêtements, les éléments recueillis ont conduit à son placement en garde à vue sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Il est poursuivi pour « pédophilie, viol et acte contre nature ».

Pendant ce temps, la jeune victime a été admise à l’hôpital pour une consultation gynécologique.