Questions d’actualité : Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale le 28 novembre

Le Bureau de l’Assemblée nationale a annoncé la tenue d’une séance de questions d’actualité consacrée au contrôle de l’action gouvernementale, conformément à l’article 104 du Règlement intérieur de l’institution. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence et de la redevabilité publique, réunira le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que l’ensemble des membres du Gouvernement.

Selon le communiqué officiel, la séance est programmée pour le vendredi 28 novembre 2025, à partir de 09 heures, dans l’hémicycle. Les députés auront ainsi l’occasion d’interpeller directement le chef du Gouvernement sur les sujets prioritaires de l’heure, notamment les questions économiques, sociales, sécuritaires et institutionnelles.