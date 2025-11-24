Waly Diouf Bodiang : « Ils ont creusé leurs tombes politiques »

Le Directeur général du port revient à la charge envers les membres de la coalition Diomaye président, en premier lieu la coordinatrice Aminata « Mimi » Touré. Dans une publication sur Facebook, repris par Seneweb, Waly Diouf Bodiang annonce la mort politique imminente de l’ancien bras droit de Macky Sall.

« Quand Mimi finira sa pêche aux crabes contaminés, nous neutraliserons, sans forcer notre talent, son machin mort né . Elle mourra, cette fois, de sa belle mort politique reportée depuis que Macky avait tenté de l’enterrer vivante », écrit le proche de Ousmane Sonko.

Mimi Touré n’est pas la seule dans la ligne de mire de Waly Bodiang. Ses compères de coalition sont aussi visés. « Ceux qui voudront l’accompagner par solidarité d’initiative disparaîtront aussi. Ils ont inconsciemment et insouciamment creusé leurs tombes politiques », ajoute le DG du Port de Dakar.

Pour rappel, les membres de la coalition Diomaye Président et ceux de Pastef sont en conflit ouvert depuis la décision de Bassirou Diomaye de nommer Mimi Touré à la tête de la coalition présidentielle, désavouant son Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait publiquement opté pour Aida Mbodj.