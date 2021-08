La liste des ministres incompétents s’allonge…Macky refuse toujours de les virer

Ce gouvernement est gangrené par des ministres incompétents et ceci n’est plus à démontrer. La liste est exhaustive. Et même au sein de la mouvance présidentielle, des voix s’élèvent en demandant un remaniement pour éjecter ses personnes. Mais le président Macky Sall refuse toujours de passer l’aspirateur au sein de son équipe. Pendant ce temps deux autres boulets viennent s’accrocher à lui. Il s’agit du ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement et celui de l’Eau et de l’Assainissement.

Le Sénégal est décidément un pays pas comme les autres. Sous l’ère Macky Sall, des ministres sont maintenus à leur poste gouvernemental alors qu’ils ont étalé toutes leurs incompétences. Pire, ces ministres reçoivent même parfois des félicitations qu’ils ne méritent pas. Leur gestion désastreuse n’est plus un secret pour les sénégalais. Et même au sein du parti présidentiel des personnes commencent à réclamer un remaniement profond du gouvernement.

Un haut responsable de l’Alliance pour la République partage l’avis des sénégalais. Selon lui le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, doit être limogé. Et si des Apéristes demandent à ce que des ministres soient virés alors l’heure est grave. La santé agonise, les prix des denrées alimentaires sont en hausse, des zones peinent toujours à avoir de l’eau potable et en quantité suffisante. Pendant ce temps, les ministres qui ont en charge ses secteurs sont sur la touche laissant le peuple agoniser.

Oumar Gueye et Serigne Mbaye Thiam viennent s’ajouter à cette longue liste de ministres catastrophes. Avec tous les milliards injectés dans les inondations, Dakar et sa banlieue continuent de vivre les pieds dans l’eau. Des maisons sont englouties par les eaux, des familles passent la nuit à la belle étoile. Alors que le ministre Oumar Gueye avait promis aux habitants de Keur Massar qu’ils seraient débarrassés des inondations.

Mais jusqu’à présent il n’en est rien. Cette partie de la banlieue continue d’être la proie des eaux. Et la population continue de souffrir le martyr. C’est à se demander où sont passés tous les milliards investis jusqu’ici dans la lutte contre les inondations… ?

Lors des dernières plénières, Serigne Mbaye Thiam avait rappelé aux députés qu’il est chargé de coordonner la mise en œuvre des politiques et actions de prévention et de lutte contre les inondations. Mais le ministre socialiste est devenu un fantôme. Alors que des familles entières vivent sous l’eau, lui il est introuvable. Le ministre devrait éclairer la lanterne des sénégalais sur ce que sont devenus les opérations pré-hivernales. Ce, parce que si elles ont été bien faites, elles auraient pu soulager certaines zones. Et éviter qu’elles ne deviennent des bassins en pleine rue.

Mais malgré ses limites, Macky Sall continue de maintenir ses ministres à leurs postes respectifs. Dans un pays normal tout ce beau monde aurait déjà débarrassé le plancher. Alors qu’est-ce que le président attend pour remanier son gouvernement et remercier ses personnes. On s’achemine vers des élections cruciales, si le chef de l’Etat, qui rêve d’un autre mandat, ne règle pas ce problème il risque de se faire battre à plate couture. Et lui et ses ministres catastrophes en seront les seuls responsables.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru