La maison de l’ex-femme de Madiambal Diagne cambriolée

L’enquête confiée à la brigade de la Foire permettra peut-être d’y répondre. L’Observateur renseigne que la maison de l’ex-femme de Madiambal Diagne, sise à la Cité Djily Mbaye, a été cambriolée. Cette dernière est la mère des deux enfants du journaliste arrêtés dans le cadre de l’affaire impliquant leur père, Mouhamed et Saliou.

«Les portes d’entrée principales de la maison, gardées en permanence, sont demeurées intactes, tandis que celles des chambres situées à l’étage ont été forcées, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias. Seule une partie des bijoux en or a été emportée, le reste ayant été abandonné sur place.»

Cet événement se déroule alors que Madiambal Diagne est visé par un mandat d’arrêt international. Convoqué à la DIC, mercredi dernier, pour son implication présumée dans des transactions douteuses relevées par la CENTIF, le journaliste n’avait pas déféré. Et malgré l’interdiction de sortie du territoire délivrée contre lui, il avait rejoint la France dans des conditions qui restent à déterminer.

Conséquence directe : les patrons de la DIC et du commissariat de l’AIBD ont été virés. Pour justifier sa fuite, Madiambal Diagne a déclaré sur X qu’il se donnait du temps pour préparer sa défense, promettant de se mettre à la disposition de la justice avant l’exécution du mandat d’arrêt le frappant.