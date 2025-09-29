Les nouveaux patrons de la DIC et de la Police de l’AIBD connus

Le commissaire principal Mamadou Ndiaye Fall est le nouveau patron de la DIC. Celui qui dirigeait jusque-là le commissariat de la Médina remplace El Hadji Baytir Sène. Le commissariat spécial de l’AIBD a aussi un nouveau chef. Il s’agit de Daouda Bodian, qui était à la tête du commissariat central de Guédiawaye. Il succède à Waly Camara, selon Seneweb.

Les commissaires Sène et Camara font les frais de l’affaire Madiambal Diagne. Ce dernier, malgré l’interdiction de sortie du territoire qui le frappe, a pu quitter le Sénégal pour la France, dans des conditions non élucidées. Le journaliste est cité dans l’enquête relative à des transactions douteuses relevées dans un rapport de la CENTIF.

D’après le site du journal Enquête, qui donne ces informations reprises par Les Échos, les anciens patrons de la DIC et de la police de l’AIBD ont trouvé un point de chute : El Hadji Baytir Sène prend la direction du commissariat central de Guédiawaye, donc à la place de Bodian, tandis que Waly Camara est affecté au cabinet du directeur général de la Police nationale.