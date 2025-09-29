Le changement est dans la nature des choses (Par Lass Badiane)

La durée de vie à un poste de responsabilités n’est pas inscrite dans le marbre. Tout est question de contexte et de circonstances.

Au vu des récents développements sur la scène nationale, le ministre de l’Intérieur était dans l’obligation morale et politique d’agir, de « secouer le cocotier », de réaffirmer l’autorité de l’Etat. Par des actes concrets.

Relever, à titre conservatoire, de leurs fonctions, les chefs de la DIC et du commissariat de l’aéroport AIBD, est une réponse courageuse et pertinente.

Courageuse avec la décision de se séparer de « ses collègues policiers ».

Pertinente car la preuve est aussi faite que

Maitre Bamba CISSÉ s’est mis très tôt à l’aise dans ses habits de « premier policier du Sénégal », en homme ferme et rigoureux, soucieux, par-dessus tout, de faire respecter les valeurs républicaines.

Pour ce faire, il n’a pas hésité, car Maître Bamba CISSÉ n’est pas une autorité qui prend des décisions au pif ou qui tremble à l’idée de trancher.

Dans la gestion et le management, il faut savoir faire des choix, souvent dans l’urgence, même s’ils sont difficiles. Et c’est toujours les décisions les plus compliquées à prendre qui semblent les plus pressées. Il ne s’agit pas de « sanctionner » ces commissaires intègres, compétents, loyaux et qui connaissent et appliquent les valeurs républicaines mais de donner un signal fort, face à nos adversaires et ennemis.

Affirmer son autorité est une condition sine qua none de l’efficacité de son action sur laquelle, Monsieur le ministre de l’intérieur sera jugé à la fin de son mandat…temporaire.

D’abord pour les citoyens et ensuite pour la postérité.

L’autorité de l’Etat n’est pas négociable !

LASS BADIANE

RESPONSABLE POLITIQUE À GRAND YOFF

ALLIÉ DIOMAYE/SONKO