Thiès : Quatre individus arrêtés pour vols à moto avec violences

Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le 26 septembre 2025, à l’arrestation de quatre individus impliqués dans une série de vols nocturnes avec violences, en réunion, et utilisant des armes blanches et des moyens de transport pour commettre leurs forfaits.

Ces interpellations font suite à une délégation judiciaire consécutive au déferrement d’une autre bande, le 27 février 2025, pour des faits similaires.

Les mis en cause étaient activement recherchés pour avoir agressé, à l’aide d’une machette, un conducteur de moto Jakarta dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025, vers 4 heures du matin, dans le quartier Médina Fall de Thiès. La victime avait déposé plainte et fourni un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 30 jours.

Selon leurs déclarations, le groupe se déplaçait à trois sur une moto Jakarta, armé de machettes, pour parcourir les rues sombres de la ville à la recherche de victimes. Une fois un conducteur repéré, ils le prenaient en chasse afin de le faire chuter et de s’emparer de sa moto.

Par ailleurs, l’un des individus interpellés était déjà recherché pour avoir agressé un homme dans la nuit du 9 au 10 juillet 2025, lui infligeant des coups de machette avant de lui voler la somme de 800 000 francs CFA.

La poursuite de l’enquête a permis également l’arrestation du receleur des motos volées, localisé à la gare routière de Thiès. Ce dernier a reconnu avoir acheté l’une des motos pour 100 000 francs CFA.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit pour élucider l’ensemble des infractions commises.