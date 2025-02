La rançon de l’imposture (Par Alassane Kitane)

La rançon de l’imposture

L’État, c’est la continuité. Ignorer cette évidence et vouloir faire tabula rasa de tout ce qui a été fait jusqu’ici est une impasse. Manipuler des gens en leur faisant croire que ceux qui ont gouverné jusqu’ici le pays étaient des incapables, des voleurs qui n’aiment pas leur partie n’est pas seulement un mensonge, c’est surtout une aporie à la fois intellectuelle et politique. On ne réinvente pas la roue, on la meut. Le manque d’humilité avec lequel on a abordé les questions énergétiques, diplomatiques, agricoles et économiques ne pouvait pas ne pas aboutir à des impasses et à des retours au point de départ.

C’était très commode de décréter la mort des vieux, de ceux qui, dans la patience, la douleur et l’esprit de sacrifice ont construit cette démocratie que certains nous envient. Mais quand on est à l’épreuve du pouvoir on découvre, comme disait l’autre, que le pouvoir n’a pas de solutions, il a des leviers au service d’une vision. La vision est libre, mais les leviers ne dépendent pas exclusivement de soi. Nous sommes dans une globalisation implacable où la compétitivité oblige les États à renoncer à une partie de leur souveraineté ou à devenir plus flexible. Ce n’est pas facile de gouverner des hommes, car ils n’acceptent aucune domination définitive. Quel que soit l’homme qui les dirige, les hommes ne renoncent à Une partie de leur liberté que pour en conquérir d’autres. Or quand on assiste à un déballage comme celui de l’ONAS sans qu’il y ait une enquête et des sanctions, on ne peut, en tant que citoyen, que douter de la probité morale des nouvelles autorités. Car la probité n’existe pas là où il n’y a pas la justice et la justesse. Vouloir punir ses adversaires et protéger ses amis, ce n’est nullement une rupture, c’est une régression.

Quelle que soit la noblesse d’une décision, si elle ne se fonde pas sur les principes de l’État de droit, elle devient illégitime en plus d’être illégale. La preuve est que le montage financier qui a permis au régime sortant de contourner certaines barrières posées par les institutions financières est aujourd’hui décrié par les nouvelles autorités. Or ce sont ces mêmes autorités qui ont béni et défendu, avant toute décision de justice, le DG de l’Aser qui a osé défier l’agence de régulation des marchés publics en toute impunité. Le problème des élus sénégalais est de confondre légitimité politique et légitimité morale. Quand bien même on serait élu par dix millions de sénégalais, cela n’autoriserait pas à fouler au pied la république et ses normes.

Hier tu défendais les syndicalistes et travailleurs, tu prétendais défendre les faibles contre les prédateurs, et on t’a cru. Aujourd’hui que tu es pouvoir, grisé peut-être par les délices qui lui sont inhérents, tu trouves paradoxal que des centrales syndicales se réveillent d’une torpeur que tu étais le seul à constater. Au moment où des centaines voire des milliers de travailleurs sont en train d’être licenciés et que le pouvoir d’achat des travailleurs chute dangereusement, tu veux que les travailleurs et leurs syndicats croisent les bras et se taisent comme des carpes !

Voilà la conviction du Sénégalais : une conviction saisonnière. Si durant les dernières années du régime de Macky Sall, les grèves sont devenues rares, c’est parce que les travailleurs ont constaté qu’il y a eu des avancées significatives sur le plan salarial et leur plan de carrière. Pourtant dans cette deuxième vidéo, ce syndicaliste avoue avoir transformé une mission syndicale en campagne au profit d’un parti politique, en l’occurrence le pastéf ! Ça ne vous choque pas, mais vous trouvez normal que des syndicalistes défendent des travailleurs qui ont perdu leur emploi. C’est cela donc votre patriotisme ? Qu’aurait été votre posture si ces licenciements étaient faits sous Macky Sall ? Il n’y a pas de doute que vous serez le premier à convoquer les médias et à parader dans les lieux de travail de ces pauvres gens pour faire valoir on ne sait quel élan patriotique !

La mauvaise foi dans ce pays est endémique et presque culturelle. Personne ne vous a vu aux côtes des entreprises de BTP lorsqu’elles ont exprimé leur frustration face à choix par le DG de SN HLM d’entreprises françaises pour la construction de logements sociaux. Trouvez-vous cela normal ?

Il paraît qu’ils ont relâché leurs chiens de garde avec comme mot d’ordre étouffer toute possibilité de dissonance par un débit d’inepties et d’injures inhibitrices. La tactique consiste à s’attaquer personnellement au porteur de l’argument au lieu de discuter de ses idées. Les plus ridicules te feront des considérations affectives en ramenant le débat à une histoire d’amour et de haine. Ils savent leurs leaders sans solution viable face à la crise qui s’empare de la société. Aussi, l’élément de langage concocté est-il le mot : sacrifices. Nous devons donc faire des sacrifices, c’est-à-dire nous coucher et laisser des menteurs nous marcher dessus en nous suçant le peu de sang qui nous reste. Le plus paradoxal est que ce sont d’anciens syndicalistes et grévistes qui ont obtenu de l’État des augmentations salariales historiques qui aujourd’hui font valoir cette notion de sacrifice. Au nom de quoi un peuple devrait-il être obligé de souscrire à des sacrifices au moment où les gouvernants s’épanouissent de façon ostentatoire ?

Alassane K. KITANE