La rencontre entre Sonko et le DG de l’Onas annulé !

La rencontre tant attendu entre Ousmane Sonko et Lansana Gangy Sakho n’aura finalement pas lieu ce vendredi. Le leader du Pastef sur sa page Facebook a annoncé que le directeur général de l’Onas l’a appelé, hier soir, pour demander son report.

« Chers compatriotes, vos nombreuses réactions à l’annonce de ma rencontre avec le directeur général de L’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( ONAS) témoignent de l’intérêt et du grand espoir que vous portiez à cet exercice inédit de transparence, et à ses implications en termes de vérité des faits et des chiffres. Nos compatriotes ont le droit de savoir pourquoi ils souffrent tant, malgré les annonces et promesses gouvernementales.