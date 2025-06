La République des Valeurs dressent un bilan sombre de la situation du pays

Le Bureau politique de la République des Valeurs/Réewum Ngor a tenu sa réunion ordinaire pour discuter de la situation du pays. Dans un contexte de grande incertitude, marqué par une fatigue sociale généralisée et des attentes immenses non satisfaites, la République des Valeurs a pris le temps d’écouter les citoyens, d’analyser les signaux faibles et forts de la société, et de réfléchir à la direction que prend le pays.

Une chose est certaine : le Sénégal traverse une période difficile, et le silence du gouvernement face aux souffrances du peuple devient intolérable.

En effet, les Sénégalaises et les Sénégalais sont confrontés à des difficultés multiples :

1. Crise économique : les ménages étouffent

Dans les foyers, la réalité est dure. L’inflation n’est plus un concept technique : c’est la vie chère, chaque jour, chaque repas. Les prix flambent, les salaires stagnent, et les poches sont vides. À l’approche de la Tabaski, l’inquiétude grandit, particulièrement chez les familles modestes. Le chômage s’aggrave, aggravé par des licenciements brutaux, souvent sans justification, notamment dans le secteur public.

Parallèlement, des structures publiques censées promouvoir l’employabilité se limitent à des initiatives ponctuelles, conjoncturelles et assistancielles, alors que le pays a urgemment besoin d’une stratégie nationale cohérente, durable et inclusive en matière d’insertion professionnelle.

Le Bureau politique de la République des Valeurs :

• Exprime sa solidarité avec toutes celles et ceux injustement privés d’emploi ;

• Dénonce l’inaction de l’État face à l’effondrement du pouvoir d’achat ;

• Appelle à un plan d’urgence économique sérieux et ciblé, en direction des ménages modestes, des jeunes, des femmes et des travailleurs informels.

Dans le même temps, l’endettement de l’État s’accélère, dans une opacité préoccupante quant à l’utilisation des fonds empruntés. Le budget 2025 a été imposé sans débat ni vote parlementaire, et à ce jour, aucun rapport d’exécution à mi-parcours n’a été rendu public. Une telle opacité est inacceptable dans une République qui se veut transparente et responsable. À cet égard, une question orale sera adressée cette semaine au ministre des Finances et du Budget, par le député Thierno Alassane Sall.

2. Monde rural : la colère stoïque des producteurs

Dans les zones rurales, l’abandon est palpable. Pas de semences de qualité, pas d’outils, pas de débouchés. Nos paysans sont épuisés, livrés à eux-mêmes. Et pourtant, c’est leur labeur qui nourrit le pays.

Le Bureau politique propose une refondation profonde de la politique agricole, articulée autour de cinq priorités :

• Un accès sécurisé et équitable aux intrants de qualité ;

• La création de pôles locaux de production et de transformation ;

• Une organisation efficace des filières agricoles pour garantir l’écoulement de la production ;

• La promotion de l’agroécologie, respectueuse de nos terroirs

• Une assurance agricole nationale, pour protéger les producteurs des aléas climatiques et économiques

3. Inondations : prévenir plutôt que subir

Dans la vallée du fleuve Sénégal, des familles entières ont tout perdu à cause des crues récentes. Réfugiées dans des abris précaires, elles font face aux premières pluies sans assistance digne. Chaque année, la même tragédie se répète, et chaque année, l’État réagit trop tard.

Le Bureau politique de la République des Valeurs :

• Demande le déploiement immédiat d’équipes de secours et d’évaluation ;

• Exige des abris temporaires sûrs et dignes pour les sinistrés ;

• Propose un plan de relogement durable, conçu avec et pour les communautés affectées ;

• Appelle à une mobilisation coordonnée de tous les acteurs : collectivités, ONG, partenaires techniques.

Protéger les citoyens, surtout les plus vulnérables, n’est pas un luxe. C’est le cœur même du rôle de l’État.

4. Gouvernance : quand l’État devient une affaire de clan

Alors que le pays souffre, le pouvoir affiche sa suffisance : voyages inutiles, faste ostentatoire, décisions arbitraires. Le plus alarmant reste le fait que des centaines de fonctionnaires compétents sont remerciés, remplacés par des proches du régime, souvent sans compétence ni légitimité, uniquement pour leur loyauté politique.

Cette logique de gouvernance clanique, où les postes et les aides publiques deviennent des récompenses partisanes, constitue une menace grave pour la République, l’équité et la cohésion nationale.

Le Bureau politique de la République des Valeurs dénonce :

• Une profonde injustice morale, infligée à ceux qui servent loyalement l’État

• Un danger réel de fracture sociale et institutionnelle, car un pays ne se dirige pas comme un patrimoine privé

Une République de valeurs, pour un Sénégal de justice

Face à ces dérives, la République des Valeurs/Réewum Ngor ne renonce pas. Nous croyons profondément qu’il est encore possible de redresser le cap. Pour cela, nous défendons :

• Un État au service de tous, et non d’un clan ;

• Une gouvernance éthique, rigoureuse et transparente ;

• Une République juste, inclusive et solidaire.

La République des Valeurs croit en un Sénégal où :

• L’intérêt général prime sur les intérêts particuliers ;

• Les institutions protègent les citoyens, et non les privilèges ;

• Chaque citoyen a droit à une vie digne, libre et pleine de perspectives.

Le moment est venu de parler vrai, de retisser la confiance et de remettre les Sénégalais au cœur du projet national.

Dakar, le 1er juin 2025

République des Valeurs/Réewum Ngor