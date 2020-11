La vérité sur le limogeage des ministres…Le dur choix de Macky

Enfin la vérité sur le limogeage ou la mise à l’écart de plusieurs ministres balèzes du gouvernement…Ils n’ont commis aucune faute mais le président ne voulait plus laisser perdurer le débat pernicieux des ambitieux à la présidentielle, perturber la bonne marche du gouvernement.

Ministres balèzes sortis du gouvernement : Les véritables raisons

La vérité sonne enfin sur les raisons du limogeage de plusieurs ministres du gouvernement. On en connait de plus en plus sur ces raisons qui ont conduit le Président de la République Macky Sall à céder aux sirènes des faucons en limogeant ou à mettre à l’écart plusieurs ministres balèzes de son gouvernement, lors du dernier remaniement. En fait d’un remaniement en profondeur dont s’attendaient les Sénégalais avec une équipe pour redonner la confiance au peuple qui fait face à de multiples défis, c’est tout un peuple qui se trouve déçu. Le nouveau gouvernement ne répond nullement à ses espoirs.

Quelle déception ! Pour ne plus vouloir laisser perdurer le débat entretenu délibérément et malhonnêtement par des faucons de la République qui ne peuvent conserver leur privilège qu’à travers un tel climat qu’ils ont eux-mêmes créé, le Président de la République a préféré se séparer de ses ministres comme Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé, Me Oumar Youm et son ancien Premier ministre, devenu par la suite ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République Mohammad Boune Abdallah Dionne.

Car, le Président de la République ne voulait plus laisser perdurer ce débat pernicieux entretenu par les faucons de la République, sur des « ambitieux » membres de son entourage qui ne feraient que lorgner son fauteuil. Evidemment, rien de tout cela n’est vrai. Seulement, le Président de la République Macky Sall a préféré ne pas perturber la bonne marche de son équipe actuelle, en se séparant de tous ces personnages cités.

Plutôt que de ce débat malsain autour de la présidentielle de 2024 avec des ambitieux présentés dans son entourage, Macky Sall a choisi de se débarrasser de tous ceux-là. Préférant ainsi la sérénité à la place d’un débat déshonorant, vil et malsain. Macky Sall veut entretenir la sérénité dans son gouvernement, n’empêche que certains ministres de son gouvernement restent des incompétents, des va-t’en guerre.

La Rédaction de Xibaaru