Lamb : Prince s’impose face à Mor Kang Kang

La première journée de lutte avec frappe a tenu toutes ses promesses lors de l’affiche opposant Mor Kang Kang à Prince. Les deux combattants ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande détermination et d’un courage remarquable, offrant au public un duel intense et engagé.

Dans ce choc présenté comme celui des grandes révélations de la saison, c’est finalement Prince de Pikine qui s’est montré le plus solide. Dominant les temps forts du combat, il a réussi à prendre l’ascendant sur son adversaire et à s’adjuger la victoire.