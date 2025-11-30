ECOFEST 2025 : Ousmane Sonko ouvre la première édition du Festival ouest-africain des Arts et de la Culture

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce dimanche 30 novembre 2025 à Dakar, la cérémonie d’ouverture de la première édition du Festival ouest-africain des Arts et de la Culture (ECOFEST).

Cet événement d’envergure régionale est co-organisé par les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, en partenariat avec le ministère sénégalais de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. Pour cette première édition, les participants se réunissent autour d’un thème central : « Mutations et crises politiques en Afrique de l’Ouest : que peut faire la culture ? »

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a souligné la portée stratégique d’un tel festival, rappelant que l’ECOFEST vise à renforcer l’intégration ouest-africaine, promouvoir la cohésion sociale, consolider la paix et soutenir le développement.

Ousmane Sonko a insisté sur le rôle déterminant que joue la culture dans la construction de sociétés résilientes, affirmant qu’elle constitue « un pilier fondamental du développement économique et social du Sénégal, mais également un vecteur essentiel de souveraineté ».

La première édition de l’ECOFEST ouvre ainsi un espace d’échanges, de création et de réflexion, réunissant artistes, chercheurs, décideurs publics et acteurs culturels autour des défis contemporains de la sous-région.