La diaspora de Pastef se range derrière Sonko…et s’éloigne de Diomaye

La crise au sein du parti Pastef, (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), a atteint un point de non-retour dans sa diaspora, notamment en France et aux États-Unis, où les militants ont clairement affiché leur soutien indéfectible à Ousmane Sonko, le président du parti. Cette mobilisation massive est perçue comme un désaveu sans ambiguïté envers le Président Bassirou Diomaye Faye et la nouvelle coalition présidentielle, marquant une rupture idéologique profonde et annonçant déjà les prémices d’une bataille politique pour l’élection de 2029.

L’ébullition a été matérialisée par une série de communiqués émis par plusieurs sections de Pastef-France (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Bordeaux, Yvelines), tous datés de fin novembre 2025. Ces textes convergent vers un seul et même message : le maintien de la fidélité aux valeurs fondamentales du parti, incarnées par Ousmane Sonko, et la condamnation de la gestion politique actuelle. La section Occitanie, par exemple, a exprimé sa « sidération et consternation » face aux choix du Président Faye, notamment la nomination de cadres non alignés sur la ligne du parti.

Le point de crispation principal de cette fronde diasporique est la décision du Président Diomaye Faye de nommer Madame Aminata Touré comme coordinatrice de la Coalition Diomaye Président, un choix vertement critiqué pour son incongruité idéologique. Les communiqués dénoncent l’éloignement de la nouvelle administration par rapport à la ligne politique historique de Pastef, avec des sections qui vont jusqu’à qualifier cette nomination d’« acte politique posé par Diomaye à l’encontre de Pastef », comme cela a été soulevé lors de l’Assemblée Générale de Pastef-France.

L’analyse de l’Assemblée Générale de Pastef-France, tenue le 24 novembre, révèle d’ailleurs une fracture interne significative. Malgré la volonté d’apaisement affichée par l’organe décisionnel, c’est-à-dire, le bureau national dirigé par Alioune Sall et Seynabou Beye, la base militante a fermement réaffirmé son désaccord avec les orientations de Dakar. La majorité des participants a condamné l’acte posé par le Président Faye, tandis que la direction de la section française a plaidé pour la discipline, soulignant que Pastef-France ne devait subir aucun « diktat », un appel qui n’a pas suffi à endiguer l’élan de soutien à Sonko.

Les militants de la diaspora reprochent au Président Diomaye Faye de s’être entouré d’anciens cadres du régime de Macky Sall et de s’être « déconnecté » des idéaux qui ont fondé le mouvement. En réponse, les sections appellent à la mobilisation, à la discipline militante et, de manière explicite, au « renouvellement des espoirs » en vue de la concrétisation du projet patriotique.

En substance, la diaspora a pris une position ferme en se recentrant sur Ousmane Sonko, Président de Pastef Les Patriotes et Premier Ministre du Sénégal. Les communiqués réaffirment un engagement « indéfectible et sans réserve » envers lui, faisant de sa défense et de la protection de l’intégrité du combat patriotique leur priorité absolue. La Cellule Pastef de Bordeaux a notamment réaffirmé sa « loyauté absolue » aux côtés du leader.

Au-delà de la simple protestation, la diaspora a transformé cette crise en une plateforme de campagne avant l’heure. Des rencontres tenues en France et en Amérique du Nord le 29 novembre 2025 ont formalisé cette orientation, annonçant que leur unique objectif est désormais de « massifier la base pour l’élection d’Ousmane Sonko en 2029 ». Le mot d’ordre est clair : concentrer tous les efforts sur l’avenir du parti et sur la mise en œuvre de la vision politique portée collectivement.

Les militants pressent également le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à « se consacrer exclusivement aux affaires de la République, et à laisser les affaires politiques au parti Pastef et à son Président », formalisant ainsi un souhait de séparation claire entre les fonctions étatiques et la direction du parti. Cette demande illustre la perception que la présidence s’est éloignée de la doctrine du mouvement.

Cette série de communiqués de la diaspora n’est pas seulement un baromètre de la température politique ; elle est la manifestation d’une scission stratégique. En tournant le dos à la coalition présidentielle et en se rangeant unanimement derrière Ousmane Sonko, la diaspora de Pastef, un acteur historique et financier majeur du parti, ouvre officiellement la voie à la prochaine échéance présidentielle, cristallisant ainsi la crise autour du leadership et de l’orientation idéologique de la nouvelle majorité au Sénégal.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn