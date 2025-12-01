Pris au piège…cinq personnes meurent dans un incendie

Le drame s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche rue du Capitaine Caillon à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle.

Vers 3H00 du matin, un violent incident s’est déclenché dans un immeuble de trois étages comprenant un magasin au rez-de-chaussée.

Plus de 70 pompiers ont été déployés sur les lieux. Ils sont parvenus à maitriser le feu assez rapidement.

Cinq personnes sont mortes dans l’incendie : un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 16 ans. Une cinquième personne, qui avait été gravement blessée, a succombé à ses blessures.

Il y a également un blessé léger, âgé de 21 ans, victime d’inhalation de fumées. Ses jours ne sont pas en danger.

La mairie va ouvrir deux salles, l’une pour accueillir des familles et l’autre pour abriter une cellule d’urgence médico-psychologique.

Source : F D