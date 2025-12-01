Un enfant de 9 ans se tirent une balle à la tête…il est décédé

L’enfant de 9 ans qui s’était accidentellement tiré une balle dans la tête à Saint-Doulchard, dans le Cher, est décédé.

Samedi, le petit garçon accompagnait ses parents chez des amis venus effectuer un déménagement.

Sur place, sa mère avait trouvé un revolver qu’elle avait directement mise de côté dans une chambre.

Mais quelque temps après, son fils l’avait trouvée. Le garçon l’avait manipulé et s’était accidentellement tiré une balle dans la tête.

Les secours, arrivés sur les lieux, avaient pris en charge le garçon grièvement touché à la tête. La victime avait été transportée par hélicoptère à l’hôpital de Tours où elle est décédée cette nuit, vers 1H00 du matin

L’homme de 56 ans qui occupait le logement dans lequel se trouvait l’arme, a vu sa garde à vue être prolongée. Une enquête est désormais ouverte pour homicide involontaire.

Source : F D