Forum du Justiciable alerte : «L’État du Sénégal sera tenu responsable de tout ce qui arrivera à Mabintou Diaby»

L’état de santé de Mabintou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, s’est fortement dégradé, entraînant son évacuation d’urgence vers un établissement hospitalier. Sa situation est désormais jugée « très critique », selon ses proches, accentuant les inquiétudes déjà exprimées concernant le traitement des détenus malades au Sénégal.

Le Forum du Justiciable, par la voix de son président Babacar Ba, a vivement interpellé les autorités. « L’État du Sénégal sera tenu responsable de tout ce qui arrivera à Mabintou Diaby », a-t-il déclaré. « Maintenir une personne malade dans les liens de la détention est inhumain et contraire aux principes fondamentaux. Des mécanismes doivent être rapidement trouvés pour élargir de prison tous les détenus malades. »