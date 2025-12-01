Mamadou Biguine Gueye : «Faisons bloc pour protéger la Présidence de la République»

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, notre pays traverse une phase politique sensible où l’espoir du renouveau institutionnel se heurte parfois à des tensions internes. Dès ses premiers pas, notamment avec la nomination de son Premier ministre, certains acteurs de la coalition au pouvoir, particulièrement issus de la mouvance pro-Sonko — multiplient critiques et attaques sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Parmi eux, le journal Yor yor, dirigé par le journaliste Serigne Saliou Gueye, s’illustre par une hostilité répétée et injustifiée.

Face à cette situation, il est temps de rappeler une évidence : l’institution présidentielle mérite respect, soutien et protection.

Il est normal, dans toute démocratie, que des voix s’élèvent, que des idées divergent, et que les débats soient vifs. Mais il est dangereux que ces débats prennent la forme d’attaques personnelles, de suspicion permanente ou de tentatives de fragilisation d’un chef de l’État nouvellement élu.

Le Sénégal a opté pour une gouvernance de rupture, mais la rupture n’a jamais signifié l’anarchie ni l’érosion de nos institutions. Critiquer est légitime ; saboter ne l’est pas.

Le président Faye a été élu sur la base d’un projet clair : réformer, apaiser et reconstruire la confiance entre l’État et les citoyens. Ses premières décisions; dont son entrée en fonction avec un Premier ministre choisi selon des critères de compétence et d’équilibre politique, relèvent de ses prérogatives constitutionnelles.

Il ne s’agit ni d’un affront à qui que ce soit, ni d’un contrôle autoritaire : c’est l’exercice normal du pouvoir exécutif, dans le respect le plus strict de la Constitution.

Fragiliser son action par des attaques systématiques, souvent inspirées par des intérêts personnels ou des frustrations internes à la coalition, ne sert ni la démocratie ni le peuple sénégalais.

Les réseaux sociaux et la presse jouent un rôle majeur dans la formation de l’opinion publique. Certains acteurs, par excès de zèle ou volonté de se positionner politiquement, déforment les faits et créent un climat de suspicion autour de la présidence.

Or, dans une période où les défis économiques, sécuritaires et sociaux sont immenses, chaque Sénégalais devrait privilégier la cohésion plutôt que la division.

Il est temps que les militants et responsables politiques comprennent que la loyauté républicaine prime sur les fidélités individuelles.

La présidence de la République n’est pas un homme.

Elle n’est pas un clan.

Elle n’est pas un courant politique. Elle est tout simplement l’institution centrale de l’État sénégalais.

À ce titre, la déstabiliser revient à affaiblir tout le pays.

Notre démocratie se renforce lorsque nous respectons les règles du jeu, lorsque nous accordons au président le socle de stabilité nécessaire à l’action, et lorsque nous plaçons l’intérêt général au-dessus des querelles partisanes.

En définitive, le moment est venu de transcender les conflits internes, de cesser les attaques inutiles et de renouer avec l’esprit de responsabilité qui a toujours fait la force de notre nation.

On peut discuter, débattre, proposer.

On peut même être en désaccord.

Mais on ne doit jamais affaiblir l’institution présidentielle, car c’est elle qui garantit la stabilité, la continuité et la dignité de la République.

Pour le Sénégal, pour sa démocratie, pour les générations futures, faisons bloc autour de l’institution.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant

Poète écrivain