L’Ambassadeur de l’Inde chante l’hymne national du Mali en Bambara

L’Inde à travers son ambassadeur, Anjani Kumar, a honoré le Mali, hier, lors de le fête de l’indépendance. Dans la vidéo ci-dessous, le diplomate et sa fille, Meshika Sahay, ont chanté l’hymne national du Mali en Bambara. Une vidéo qui a fait plaisir a beaucoup de maliens.

Avec Amitié, Amour et Solidarité envers tous nos Sœurs et Frères Maliens, au Mali et à travers le monde! Une très bonne fête de l'indépendance à vous tous.

De nombreux Maliens chantent l'hymne national de l'Inde. Ma fille Meshika et moi avons essayé de chanter en Bambara 🇮🇳🇲🇱 pic.twitter.com/5gwl0M75gt

— Anjani Kumar Sahay (@sahayanjani) September 21, 2021