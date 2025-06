Lancement du micro-projet « Zone Écologique Communautaire » : Les jeunes en première ligne pour l’environnement à Pikine

L’Association Culturelle Leuz Diwane G Ménagement a officiellement lancé, ce week-end, le micro-projet « Zone Écologique Communautaire », une initiative citoyenne soutenue par le Fonds Jeunesse et Action pour le Climat de la Ville de Pikine, avec l’appui de Bloomberg Philanthropies.

Porté par une ambition claire, former et impliquer les jeunes dans la défense de l’environnement, ce projet s’inscrit dans une dynamique locale de transformation verte, visant à faire de la commune de Mbao un espace plus propre, plus durable et plus résilient face aux changements climatiques.

À travers des activités de sensibilisation, de formation environnementale et de mobilisation communautaire, cette zone écologique servira de cadre d’expérimentation pour des solutions locales en matière de gestion des déchets, de reboisement et d’éducation à l’écocitoyenneté. Le projet vise aussi à renforcer les capacités des jeunes pour qu’ils deviennent de véritables acteurs de la transition écologique dans leur quartier.

En remerciant les partenaires et les jeunes impliqués, l’équipe du projet a souligné que ce type d’initiative ne représente pas seulement une réponse environnementale, mais aussi une opportunité d’émancipation sociale et citoyenne pour la jeunesse de Pikine. Ce lancement marque un pas concret vers une écologie inclusive, centrée sur l’action communautaire et la valorisation des dynamiques locales.