Retard dans la publication des rapports trimestriels d’exécution budgétaire : Les explications du ministère des Finances

Après plusieurs interpellations de la société civile, le ministère des Finances et du Budget est finalement sorti de son mutisme pour fournir des informations sur le retard dans la publication des rapports d’exécution budgétaire.

Le rapport Trimestriel d’Exécution Budgétaire (RTEB), institué par la loi organique relative aux lois de finances et par le code de transparence dans la gestion des finances publiques, constitue selon le ministre Cheikh Diba, « un outil fondamental de redevabilité et d’information à l’intention des citoyens, des parlementaires et des partenaires techniques et financiers. »

Dans son communiqué, le ministre des Finances et du Budget a annoncé la décision de différer la publication des rapports relatifs au 4e trimestre 2024 et au 1er trimestre 2025. Cette décision répond aux exigences de sincérité et de fiabilisation des données budgétaires. En effet, suite au rapport de la Cour des Comptes qui a mis en lumière des manquements dans la gestion budgétaire passée, les services du Ministère des Finances et du Budget ont diligenté un exercice visant à déterminer avec précision, notamment pour le premier trimestre 2024, le montant et la nature des dépenses extrabudgétaires exécutées. L’objectif est de les intégrer de manière conforme dans le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE) et dans les rapports d’exécution budgétaire.

Par ailleurs, le Ministère informe l’opinion publique « avoir engagé une réforme profonde en matière de gestion budgétaire. Ainsi, les dépenses extrabudgétaires des années antérieures ne seront plus reportées sur le budget des années à venir. En conformité avec les meilleures normes de transparence, ces dépenses sont désormais constatées dans le budget de l’année de leur exécution effective », explique le ministre. Son communiqué annonce un changement d’approche qui reflète « l’engagement du Gouvernement à rétablir une orthodoxie budgétaire et la sincérité des finances publiques. »

Ce processus de recensement, de reclassification et de fiabilisation des données s’inscrit dans la stratégie décidée par le gouvernement pour l’assainissement progressif des finances publiques, la régularisation des engagements hérités des exercices précédents et le soutien au secteur privé dans le cadre de la relance de l’économie nationale. Ce travail a nécessité un délai supplémentaire, justifiant ainsi le report de la publication des RTEB, précise le ministre.