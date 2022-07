Lansana Gagny Sakho : « Je me considère aujourd’hui comme membre de Pastef »

Le leader de Pastef Ousmane Sonko a été reçu par Lansana Gagny Sakho, ce samedi 02 juillet. Une rencontre qui suscite beaucoup d’interrogations. Mais Source A dans sa parution de ce lundi est revenu sur les dessous de la rencontre entre le leader de Yewwi Askan Wi et l’ancien Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas). D’après le journal, ce dernier a décidé de rejoindre le Parti du maire de Ziguinchor.

« Je pense que Sonko est une personne très humble. Il a préféré se déplacer parce que je suis son aîné. On a discuté des problèmes de la jeunesse au Sénégal, du secteur privé, de la vision qu’on a. Quand j’étais dans le Gouvernement, je me retrouvais dans sa vision. Je suis décidé à l’accompagner pour 2024 et pour les Législatives. Chacun est libre de s’engager dans le Parti qu’il veut. Moi, je me considère aujourd’hui comme membre de Pastef parce que je partage sa vision », déclare-t-il dans les colonnes du journal.