L’APR dénonce les propos contre Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’Alliance pour la République (APR) condamne « avec la plus grande fermeté les attaques verbales » à l’endroit de Serigne Moustapha Sy Al Amine. Des propos qu’elle qualifie de « désobligeants, injurieux et attentatoires à la dignité » visant une figure religieuse respectée et acteur majeur de la vie spirituelle et sociale du Sénégal.

Dans un communiqué rendu public ce 30 janvier 2026, le parti affirme qu’aucune justification politique ne saurait excuser de tels propos. « Aucune divergence idéologique, aucune confrontation politique, aucune quête de visibilité ne saurait justifier le dénigrement d’un guide religieux », souligne le document.

Insistant sur le rôle central des autorités religieuses dans la cohésion nationale, l’Apr rappelle que « le Sénégal s’est construit et consolidé sur un équilibre précieux entre République et spiritualité ». Ainsi, toute atteinte à cet équilibre par des propos « irrévérencieux ou provocateurs » constitue « une menace grave pour la paix sociale, le vivre-ensemble et la stabilité nationale ».

L’APR appelle en ce sens l’ensemble des acteurs politiques à faire preuve de « responsabilité, de retenue et de hauteur », estimant que le contexte national exige « davantage d’apaisement que de surenchère, davantage de respect que de provocation ».