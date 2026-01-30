Ousmane Sonko raconte sa finale avec le président Diomaye

Le trophée de la coupe d’Afrique des nations a été présenté, ce vendredi, au premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier a prié, durant la cérémonie qui s’est tenue au Building administratif, pour que ce succès ouvre la porte à la «prospérité, à la paix, à l’entente et au progrès économique dans notre pays».

Ousmane Sonko est, ensuite, revenu sur sa soirée du 18 janvier dernier. «Moi je ne suis pas, d’habitude, les matchs de l’équipe nationale à cause du stress. Je m’enferme dans ma chambre. C’est quand j’entends des cris de joie que j’allume la télé. Dès que l’équipe adverse égalise, j’éteins de nouveau la télé. Parce que je ne peux pas supporter cette tension et cette émotion», a-t-il expliqué.

Le premier ministre souligne, d’ailleurs, qu’à une heure de la finale, le président de la République l’a invité à venir suivre le match avec lui au palais : «Il m’a dit ‘‘Koromack viens suivre le match avec moi, j’ai fait une petite fanzone ici’’». Sonko dit avoir repoussé l’invite au premier abord. «Il a insisté et je lui ai dit qu’avec l’émotion que charrie le match, je ne veux pas qu’on découvre ma façon de supporter», indique-t-il, le ton trempé dans l’humour.

«Mais, à la mi-temps, on m’a dit que le score était de zéro but partout. J’ai dit au Président que je venais finalement suivre le match avec lui, car j’avais de l’espoir. Malheureusement à la fin, on a vu mes sauts et je ne voulais pas les dévoiler au grand public», a ajouté le chef du gouvernement, qui n’avait pu s’empêcher de monter sur sa chaise, transporté par la joie.

Ousmane Sonko a salué l’initiative des membres de la fédération sénégalaise de football et du ministère des Sports. Celle de venir lui présenter le trophée de la Can-2025.

«Votre démarche est bonne, car c’est l’équipe de tous les sénégalais. Le citoyen lambda, s’il est possible, permettez lui de toucher la coupe. S’il est même possible, présentez la coupe à l’opposition. Car c’est la leur aussi», a recommandé le premier ministre dont les propos sont rapportés par Seneweb.