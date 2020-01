L’APR Mauritanie approuve l’exclusion de…Moustapha Diakhaté

Ce Mardi 21 Janvier 2020, la commission de discipline du parti s’est réunie pour constater les faits et agissements du camarade Moustapha Diakhaté et décider de son exclusion du parti.

Dans cette optique nous, DSE de la Mauritanie nous nous solidarisons de cette décision car ayant attrait au respect de la discipline de parti. Nous estimons que la démarche de notre leader le Président de Macky Sall et ses avancées ne doivent pas être ternies par des personnes de notre camp de surcroît des responsables occupants de hautes fonctions qui donnent des arguments à une opposition prête à saisir au rebond tout et n’importe quoi.

Que ses interprétations et positions qui étaient contraires à la lignée du parti prêtent à confusion dans la tête même du sénégalais avertit politique. Nous saluons et approuvons cette décision qui augure de la bonne dynamique du parti qui veut laisser à quai tout celui qui serait tenté de ralentir les réalisations du président Macky Sall par des politiques politiciennes qui n’ont comme seul objectif l’intérêt personnel et le culte du chantage.

La DSE de Mauritanie, à travers son coordonnateur général, son bureau exécutif, l’ensemble de ses militants et sympathisants soutient fermement cette décision de la commission de discipline et s’investit dans la bonne marche en avant du parti au Sénégal et dans la diaspora.

Nouakchott le 23/01/2020

Papa Abdou Ndiaye

Coordonnateur par Intérim

de la DSE APR/MAURITANIE