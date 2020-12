L’avion du Roi du Maroc coûte près d’un demi-milliard de dollars

Les dirigeants du monde entier aiment voyager dans des avions qui ressemblent a des hôtels 5 étoiles. Et le dirigeant africain qui a l’avion le plus cher du continent est le roi du Maroc…il avoisine le demi-milliard de dollars.

L’avion du roi du Maroc (Boeing 747-400)

Le roi du Maroc fait voler un Boeing 747 qui coûterait environ 450 millions de dollars. L'avion peut accueillir 660 passagers et une configuration à quatre moteurs à fuselage large pour une expérience de vol inégalée. L'avion a deux ponts, le pont principal et le pont supérieur. Le pont principal a des salles de réunion, une salle de cinéma privée et une aire de jeux spacieuse tandis que le pont supérieur a des tables de billard et cinq chambres à coucher privées.