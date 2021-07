Laxisme au bureau 4 du tribunal Lat Dior : les autorités invitées à agir

S’acquitter de ses droits de délivrance pour le jugement d’un acte de mariage ou d’un autre papier pour compléter un dossier, relève d’un véritable casse-tête au tribunal Lat Dior de Dakar.

En effet, ce lundi 12 Juillet 2021, devant le bureau 4 de la caisse des dépôts et consignations, dans une longue file, des personnes attendent l’arrivée du caissier et l’ouverture du bureau de recouvrement des Impôts et domaines encore fermé à 10h 08 minutes.

Fatiguée de la longue attente, une dame la soixantaine révolue, laisse exprimer sa désolation:

« On est à quelques jours de la fête de tabaski et depuis 7h 30, je suis au tribunal de Dakar à valser, alors que les bus tata sont en grève ce jour et on a quitté nos maisons sans manger ». Non loin de là, un homme assis à côté d’un agent pénitentiaire en uniforme laisse entendre: » je me demande dans quel pays on est, même payer son argent pour l’obtention d’une pièce administrative doit poser autant de problèmes, ce n’est pas normal ce qui se passe ici et les autorités judiciaires doivent prendre des mesures là-dessus ».

Un autre d’ajouter: « ces gens là ne travaillent pas jusqu’à 10h et quart, c’est inadmissible ».

Au même moment, un Monsieur en costume passe devant nous sans dire bonjour, cartable à la main, « il s’agit du chef du bureau de recouvrement, c’est maintenant qu’il arrive » renseigne quelqu’un dans le rang.

Deux minutes après, un agent ASP arrive à son tour pour introduire d’abord l’agent pénitentiaire ce qui n’a pas plu à certains qui ont finalement donné de la voix; ils disent ne pas comprendre pourquoi ces gens n’ont aucun égard pour leurs semblables. En ajoutant qu’ils sont arrivés au Tribunal depuis 6h 30.

C’est par la suite que l’Asp a commencé à ramasser l’argent et les factures par ordre d’arrivée en lançant: « Allez chercher de la monnaie, on en a pas ici, vous êtes avertis ».

« Quelle incorrection », a répondu un vieux assez solide avec les cheveux blancs.

Comme pour interpeler les autorités de tutelle qu’il est grand temps que ces gens qui sont payés pour faire ce travail revoient leur façon de faire et comprenne que ceux qui vont au tribunal pour ces services n’ont pas que cela à faire.

Aly Saleh journaliste/chroniqueur