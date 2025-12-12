Le Bénin émet un mandat d’arrêt contre Kemi Seba

Les autorités du Bénin ont émis vendredi un mandat d’arrêt contre l’influenceur panafricaniste et anti-occidental Kemi Seba pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion », après une vidéo de soutien dimanche à une tentative de putsch, a appris l’AFP de source judiciaire.

Dimanche matin, au moment où des mutins affirmaient à la télévision avoir renversé le président béninois Patrice Talon, Kemi Seba avait notamment affirmé dans cette vidéo qu’il s’agissait « du jour de la libération » de son pays. Le putsch a finalement été déjoué dans la journée.

Source : AFP