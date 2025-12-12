Le Parti Farlu dénonce un « acharnement » judiciaire contre Moustapha Diop

Le Parti Farlu a vivement critiqué «l’attitude du Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Bâ », également président de la Haute Cour de Justice, l’accusant d’être à l’origine du « maintien arbitraire et injustifié en détention » du ministre–maire et député Moustapha Diop. Dans un communiqué, le parti évoque des « règlements de comptes politiques ».

Selon les partisans de Moustapha Diop, la Commission de la Haute Cour de Justice — présidée par Abdoulaye Bâ et composée de cinq magistrats — s’est réunie pour examiner une demande de liberté provisoire. Ils affirment que « le seul magistrat à s’être opposé à la libération a été Abdoulaye Bâ lui-même », évoquant un « acharnement personnel manifeste ».

Le Parti Farlu s’inquiète également du fonctionnement de cette juridiction qu’il estime entièrement soumise au pouvoir discrétionnaire du Premier président de la Cour d’appel, sans délai défini et avec des décisions sans possibilité de recours. Une situation jugée « gravissime dans un État de droit ».

Concernant les montants évoqués dans cette affaire, Farlu pointe une « incohérence flagrante » : 2,5 milliards de francs CFA, puis 938 millions, ensuite 12 millions, avant de descendre à zéro. Le parti rappelle que les deux derniers fournisseurs entendus dans le cadre du dossier, Ibrahima Macodou Fall et Mariata Basse, ont confirmé avoir été intégralement payés et avoir livré les masques commandés, attestant que les prestations ont été réalisées « conformément aux règles ».

Le Parti souligne que tous les fournisseurs ont fourni les preuves de paiement et que Moustapha Diop n’a jamais été mis en cause par aucun rapport, que ce soit avant ou pendant cette affaire, y compris par la Cour des comptes.

Farlu appelle Abdoulaye Bâ à « faire preuve de responsabilité » et à mettre fin à ce qu’il qualifie d’« acharnement », rappelant que « l’histoire jugera chaque acte posé » et citant l’exemple de magistrats tels que Kéba Mbaye comme modèles d’intégrité pour la justice sénégalaise.

Les soutiens de Moustapha Diop, au Sénégal comme à l’étranger, affirment avoir toujours agi en républicains. Toutefois, le parti prévient qu’il « passera à la vitesse supérieure » si la situation perdure, estimant que « les droits de Moustapha Diop ont été gravement bafoués » et que « le dossier demeure vide ».

Enfin, Farlu lance un appel à l’ensemble des forces vives de la Nation, à la société civile et aux organisations de défense des droits humains pour qu’elles « se lèvent, dénoncent cet acharnement et exigent le respect de l’État de droit ».