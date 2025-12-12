Reddition des comptes : Babacar Ba demande plus de transparence

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, a appelé le Procureur financier à « rééditer la séance d’explication » qu’il avait tenue en avril dernier, dans un souci de transparence. Il l’invite à organiser une nouvelle conférence de presse pour éclairer l’opinion publique sur les dossiers liés à la reddition des comptes.

Dans un message publié sur X, le défenseur des droits humains estime qu’une telle initiative contribuerait à clarifier les débats dans un contexte où la justice est vivement critiquée : lenteur des procédures pour certains militants du pouvoir, accusations de « chasse aux sorcières » du côté de l’opposition.

Babacar Ba appelle ainsi à rompre ce « silence radio » afin de renforcer la confiance du public dans l’institution judiciaire.