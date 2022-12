Le budget du ministère des Sports arrêté à 23 milliards de FCFA

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara fait face aux députés pour défendre le projet de budget de son ministère. Il est arrêté à 23 432 368 555 FCFA en autorisations d’engagement ( AE) et à 23 382 368 555 FCFA en crédits de paiement.

Le budget est axé sur trois programmes à savoir un premier sur le développement de la pratique et des infrastructures sportives,un deuxième sur le développement des ressources humaines et de la formation et le troisième sur le pilotage, la coordination et la gestion administrative.