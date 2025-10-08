Le candidat au Bac qui avait tenté de se suicider témoigne : « Je voulais vraiment en finir »

Le 27 juin dernier, un drame bouleversait tout le Sénégal. Abdoulaye Faye, 23 ans, candidat au baccalauréat, avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir été exclu des épreuves pour un vice administratif lié à son extrait de naissance. Trois mois après les faits, le jeune homme, miraculeusement rescapé, s’est confié à L’Observateur, livrant un témoignage poignant sur sa détresse et son chemin vers la reconstruction.

Revenant sur cette journée tragique, Abdoulaye Faye raconte avec une lucidité désarmante : « Ce jour du 27 juin restera gravé en moi. Ce n’était pas un appel au secours, je voulais vraiment en finir. Quand je revois les images de la scène, j’ai du mal à croire que j’ai pu m’infliger une telle atrocité », confie-t-il.

Pour lui, son exclusion des épreuves du Bac, motivée par une erreur administrative alors que son extrait de naissance était authentique, avait été vécue comme une profonde injustice. Une épreuve qu’il dit avoir interprétée comme « la fin de tout espoir ».

Aujourd’hui, Abdoulaye poursuit difficilement son combat pour la guérison. Son père confirme qu’il a connu une rechute en septembre, nécessitant une prise en charge psychiatrique à l’hôpital de Mbour, complétée par des soins traditionnels.

Malgré les séquelles physiques et psychologiques, le jeune homme veut croire à un nouveau départ. Son extrait de naissance ayant été définitivement régularisé, il se projette à nouveau vers son avenir : « Je compte retourner à l’école pour m’inscrire et poursuivre mes études. Mon objectif, c’est d’obtenir le baccalauréat cette année, avec mention. »

Abdoulaye Faye profite de son témoignage pour interpeller les autorités sur les dysfonctionnements de l’état civil, à l’origine de son drame : « Il faut que les problèmes liés aux actes d’état civil soient pris au sérieux, pour qu’aucun autre élève ne voie sa vie brisée à cause d’une simple erreur administrative. »