Le collectif Noo Lank alerte sur la hausse du coût de la vie

Le collectif citoyen Noo Lank a exprimé, dans un communiqué rendu public, sa « vive préoccupation » face à la dégradation continue des conditions de vie des Sénégalais. Il souligne que les prix des denrées de première nécessité, des loyers et de l’électricité atteignent « des niveaux insupportables », alors que les revenus stagnent et que « la précarité s’installe ».

Selon le mouvement, la récente taxe sur les transferts d’argent imposée par le gouvernement « frappe directement la solidarité familiale, dernier recours de millions de foyers ».

Noo Lank critique également le projet de « Diaspora Bond », évoqué par le Premier ministre lors d’un déplacement à Milan. Présenté comme un outil de financement innovant, cet instrument est perçu par le collectif comme « un aveu d’échec » en matière de mobilisation des ressources internes et de lutte contre le gaspillage et la corruption.

Le communiqué met en avant un « contraste criant » entre les « souffrances quotidiennes » des citoyens et le « train de vie intact » de l’État. Noo Lank relève que les fonds politiques et les avantages de certaines institutions n’ont pas été revus à la baisse, malgré la situation économique tendue.

Sur le plan économique, le collectif pointe également des faiblesses structurelles du marché sénégalais. Il cite notamment le cas du sucre, où la limitation des importations permettrait, selon lui, à « une poignée d’entreprises en quasi-monopole d’imposer leurs tarifs ». Pour d’autres produits comme l’oignon, le problème serait lié à l’insuffisance d’infrastructures de conservation, obligeant les cultivateurs à vendre à perte ou à laisser leurs récoltes se perdre.

Pour répondre à la vie chère, Noo Lank plaide pour des « réformes structurelles et courageuses » visant à briser les monopoles, soutenir les producteurs locaux, investir dans des capacités de stockage et réorienter la fiscalité au bénéfice des ménages.

Le collectif conclut en appelant les citoyens à rester mobilisés « pour la dignité, la justice sociale et la réduction effective du coût de la vie » et n’exclut pas de nouvelles actions de protestation si la situation perdure.