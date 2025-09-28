Mame Cheikh Seck souligne la solennité des rencontres onusiennes

LA SACRALITÉ DE CETTE RENCONTRE INTERNATIONALE….

Les Nations Unies offrent un cadre unique pour que les États membres collaborent et trouvent des solutions aux défis majeurs, tels que le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la protection des droits de l’homme et la promotion du développement durable. Voici pourquoi la rencontre des nations aux Nations Unies est considérée comme sacrée.

D’où l’intérêt de mettre cette sacralité au-dessus des futilités. Selon une source britannique présente en haut du podium, le dérangement du discours n’est pas un incident involontaire mais bien une application requise qui n’en est pas à sa première expérience. La communication d’un Chef d’Etat doit être professionnelle et opérationnelle lors des rencontres similaires.

Mame cheikh Seck

Président du mouvement Gfc