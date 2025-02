Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2025

Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 12 février 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

À l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées au Khalife général et à la communauté mouride, suite au rappel à Dieu, le samedi 08 février 2025, de Serigne Bassirou Mbacké Anta NIANG, Khalife de Darou Mouhty. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions avec les organisateurs en vue du bon déroulement du Magal de Darou Mouhty, qui sera célébré le vendredi 14 février 2025.

Le Chef de l’Etat a largement évoqué le rapport d’audit de la Cour des Comptes relatif à la situation des finances publiques de la période de 2019 au 31 mars 2024. Ce rapport, basé sur des principes de transparence, offre une vue claire et exhaustive de la situation des finances publiques sur cette période et met en lumière plusieurs manquements graves nécessitant des actions immédiates.

Tout d’abord, des rattachements irréguliers de recettes ont été identifiés. Certaines recettes ont été comptabilisées sur des exercices antérieurs, faussant ainsi la réalité du déficit budgétaire pour certaines années. Cette situation a contribué à sous-estimer les déficits budgétaires, créant un déséquilibre dans la présentation des comptes publics. Le déficit budgétaire a atteint des niveaux critiques ces dernières années : 9,85 % en 2019, 9,17 % en 2020, 11,47 % en 2021, 12,65 % en 2022 et 12,30 % en 2023. Cette progression rapide met en évidence la nécessité de réformes structurelles urgentes.

Ensuite, des dépenses importantes, notamment celles financées sur ressources extérieures, n’ont pas été correctement retracées dans les documents comptables et budgétaires. Ce manque de traçabilité crée des écarts significatifs dans le suivi budgétaire et nuit à la transparence des opérations financières de l’État.

Le rapport souligne également des utilisations irrégulières des comptes spéciaux du Trésor. Des transferts budgétaires vers des services de l’État ont été réalisés sans justification claire, ce qui pose un sérieux problème de traçabilité des fonds publics. De plus, certaines dépenses importantes ont été effectuées en dehors des procédures budgétaires établies, aggravant ainsi le manque de transparence.

Par ailleurs, des discordances ont été relevées dans la gestion de l’endettement public. Il a été constaté que des emprunts ont été contractés en excès, entraînant un sur-financement partiellement utilisé pour des dépenses sans couverture budgétaire. Cette situation expose les finances publiques à des risques considérables et alourdit la dette nationale. L’endettement public a connu une croissance alarmante sur la période : 65,59 % du PIB en 2019, 75,50 % en 2020, 83,58 % en 2021, 86,62 % en 2022 et 99,67 % en 2023.

Un autre point préoccupant est l’absence de rapport exhaustif sur les dépenses fiscales pour les années 2022 et 2023, en contradiction avec les directives de l’UEMOA. Ce manquement rend difficile une gestion efficace des finances publiques dans ce domaine.

Face à ces constats alarmants, le Chef de l’Etat a assuré que des mesures conservatoires et correctives doivent être prises sans délai. Il est impératif de mettre fin aux rattachements irréguliers de recettes et de garantir une comptabilisation transparente et régulière des recettes et dépenses. Le Premier Ministre et le Ministre des Finances et du Budget devront prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect strict des règles budgétaires.

Un audit approfondi sera également réalisé pour réconcilier les écarts observés dans la gestion des dépenses financées par des ressources extérieures. Par ailleurs, la gestion des comptes spéciaux du Trésor devra être réformée afin de garantir que les transferts budgétaires soient effectués de manière conforme et transparente.

Concernant la dette publique, une révision de la politique d’endettement de l’État est essentielle afin d’éviter toute dette contractée en excès et de mieux gérer le sur-financement. Il est aussi impératif de produire et publier les rapports sur les dépenses fiscales dans les délais légaux pour assurer une gestion rigoureuse des exonérations fiscales.

Le Président de la République a demandé au Premier Ministre de veiller à la mise en œuvre de ces réformes indispensables pour garantir une gestion exemplaire des finances publiques et assurer la stabilité économique du pays.

Abordant la question de la sécurité routière, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre, en collaboration avec les Ministres en charge des Transports terrestres, des Forces armées, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, de veiller à l’application rigoureuse des décisions prises en matière de prévention des accidents de la route. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la formation des chauffeurs, de réglementer la circulation des cyclomoteurs, de faire respecter les horaires de circulation des véhicules de transport et de réorganiser les gares routières.

Le Chef de l’Etat a également évoqué le secteur de l’élevage, un pilier de l’économie nationale. Il a salué l’engagement des éleveurs et insisté sur la nécessité d’appliquer les dispositions du Code pastoral. Il a aussi souligné l’importance de lutter contre le vol de bétail, d’aménager les parcours de bétail et de développer les cultures fourragères.

Dans son agenda diplomatique, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de sa participation, à partir du jeudi 13 février 2025, au Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.

De son côté, le Premier Ministre a évoqué l’impératif de rationaliser les agences d’exécution, rappelant que leur multiplication a entraîné une augmentation du train de vie de l’État. Il a réactivé la Commission d’Évaluation des Agences d’Exécution (CEAE) pour proposer des solutions à ce problème.

Au titre des communications des Ministres, plusieurs points ont été abordés :

• Le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a fait une communication sur le Projet Compact électricité du Sénégal avec le MCC et sur l’état d’avancement du Programme d’urgence d’électrification rurale (PUELEC).

• Le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a évoqué l’impact de la nouvelle politique étrangère américaine sur l’économie sénégalaise.

• Le Ministre de l’Industrie et du Commerce a fait le point sur les prix du riz, de l’huile et des denrées de première nécessité.

• Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a présenté un rapport sur le suivi des infrastructures de proximité en vue des JOJ Dakar 2026.

• Le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a fait le point sur la campagne de commercialisation agricole 2025.

Enfin, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau d’Intelligence et de Prospective Économique (BIPE).

Le Ministre de la Formation Professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Njekk SARRE.